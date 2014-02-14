台湾债市：主要公债殖利率明显续跌，下周测试筑底

* 资金行情推动新一波公债多头 * 下周测试买盘追价幅度及打底点位 * 10年债下周区间或扩大至1.54-1.60% 路透台北2月14日 - 台湾主要公债殖利率周五持续收跌。今日场中资金行情带动的多头 气氛持续发酵，10年新券103/6 殖利率终场跌逾3基点。交易员认为下周有望延 续本周偏多基调，但下方空间市场看法不一，先以整数关卡为攻防点。 交易员表示，台债本周来走自己的路，因配置需求及资金去化带动的一波多头攻势没有 停歇，103/6今日续见追价买盘，不过该券将在25日标售，才能真实测出买盘力道，交易员 认为该券在标债前或面临压力，下周殖利率有机会先下后上。 “看多的多是证券商，有短线交易的考量...但量能其实没有很大，我认为信心还是不 够，要经过标债的测试。”一位票券商交易员说。 五年债103/4 周线收低2.55基点；10年债103/6周线收低7.45基点。 上述交易员表示，10年券本周来已走低逾7基点，且空单量不大，1.55%暂时为下周最重 要的关卡，将考验场上的持券信心。若1.55%遭到突破，才有机会往年线位置1.50%附近靠拢 。 美国公债价格周四在连跌两日后反弹，因美国经济数据逊于预估，令市场重燃美国联邦 储备理事会(美联储/FED)可能暂停缩减购买资产的预期。指标10年期公债 价格 升8/32，收益率报2.73%，在美国标售30年期公债后触及2.72%的日低。 **五年债下周有机会补跌?** 由于10年债本波强势表态，带动五年债103/4 殖利率同步下滑，但五年反应 较10年温和，殖利率曲线小幅趋平，其利差缩窄至约50基点左右。 一证券商交易员认为，由于今年美国QE(量化宽松)退场的风险仍在，10年债的风险明显 高于五年债，有机会在下周让不愿追价10年债的交易再度转往五年债交投，反而令五年券有 补跌空间。下周先测1.05%，下方低点则估1.03%。 “五年券(殖利率)这波下得比较少，而且交易短券的风险较小。”上述交易员说。 市场人士认为，这波资金行情除了第一季的配置需求外，也来自放空不易，在屡遭轧空 的市况下，令空头退却，难以保持信心。不过下周只要筑底完成，仍有机会让空方卷土重来 。 市场预估，下周五年券103/4交投区将落在1.03-1.09%；10年券103/6主要交易区在1.54 -1.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -1.55 1.0665 *1.0645-1.0780 76.5 10 103/6 -3.07 1.5688 *1.5688-1.5930 41.0 *表该券交易来新低 下周全球重要经济事件与数据有： 周一：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议、日本央行货币政策会议(至2月18日) 、欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录、台湾公布2013年第四季经济成长率统计值、巴 西央行总裁讲话； 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录、美国达拉斯联邦储备银 行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话、旧金山联邦储备银行总裁威廉 姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲、美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金 融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标 ； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲、美国1月成屋销售年率。 30 102/9 没有成交 20 103/3 1.9910 10 102/10 1.5800 5 103/4 1.0665 2 103/1 0.5700 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)