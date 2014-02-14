《分析》风雪迷人眼：美国经济实情看不清

德意志银行的经济分析师指出，员工税单等某些数据几乎还维持和一年前差不多的水准，暗示经济并未减速，亦即零售销售和其他报告的确受季节状况的影响。这将支持Einhorn有关第二季经济应会反弹的看法。

至于短期观点，部分分析师一直在降低对第一季增长估值的预期。观察最新数据后，BMO Capital Markets将第一季经济成长预估自先前估计的2%下调为1.7%。

1月初高盛一份分析报告发现，过去几年因为是暖冬，季节性扭曲不像今年那么严重；今年冬季少了暖冬的调整因素，所以放大了经济活动的疲弱情况。

投资人仍寄望，疲弱将随冬季的寒风散去。

“和我一样研究过这些的人都愿意完全不去介意第一季的经济表现，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando表示。