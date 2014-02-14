《分析》风雪迷人眼：美国经济实情看不清

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
德意志银行的经济分析师指出，员工税单等某些数据几乎还维持和一年前差不多的水准，暗示经济并未减速，亦即零售销售和其他报告的确受季节状况的影响。这将支持Einhorn有关第二季经济应会反弹的看法。
至于短期观点，部分分析师一直在降低对第一季增长估值的预期。观察最新数据后，BMO Capital Markets将第一季经济成长预估自先前估计的2%下调为1.7%。
1月初高盛一份分析报告发现，过去几年因为是暖冬，季节性扭曲不像今年那么严重；今年冬季少了暖冬的调整因素，所以放大了经济活动的疲弱情况。
投资人仍寄望，疲弱将随冬季的寒风散去。
“和我一样研究过这些的人都愿意完全不去介意第一季的经济表现，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando表示。
“我们认为天气确实造成影响，而等第二季恢复时节应有的情况后，经济将会活跃起来。”(完) (编译 朱晓军/李爽/石冠兰/洪曦/张若琪 审校 张涛/田建华/徐文焰/许娜)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)