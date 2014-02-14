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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 09:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆交投可能趋于清淡，东京有暴风雪

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* 美元/日圆交投可能在东京定盘时达到顶峰，随后将不断趋淡

* 暴风雪阻碍交通

* 许多人可能提前下班

* 美元/日圆及交叉汇率表现略好，日经指数上涨提振支撑，人气改善

* 102.00 (1年), 102.40-50 (8亿)处的大型选择权到期，限制市场波动区间 (完)

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