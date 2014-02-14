路透调查：今年稍晚美国经济成长料加快，美联储料继续缩减购债

但这种情况可能很快改变。经济预计仍将呈现2005年以来的最好状态，今年平均增长率可望达到2.9%。经济活动料将从第二季开始反弹。

经济增长景象渐趋明朗，应能促使美联储继续缩减刺激举措，并在2014年底完全结束购债计划。

有60位分析师预期，美联储在今年的每次会议上都会减少100亿美元的月度购债规模。还有五位分析师预期缩减幅度将在3月或之后的某次会议上加大至150亿美元。

**就业状况料于年内稍晚改善**

虽然恶劣天气在12月和1月阻碍了聘雇活动，但也有人怀疑，就业数据不佳是因为政府没有使用平缓非农就业数据季节性波动的模型，导致就业增长降幅被放大。

最新的路透调查显示，今年第一季月均新增非农就业岗位料为17.4万个，低于1月调查时预估的19万个。

而今年余下时间的月均新增岗位数量将升至20万个。2013年平均每月增加19.4万个就业岗位。

第一季失业率料将跌破会促使美联储开始考虑升息的门槛水准6.5%。不过多数受访分析师认为联储将不会改变这一政策门槛。

“他们最有可能在声明中保留这个门槛，并强调通胀目标才是触发升息的主要诱因，”美银美林全球经济分析师Ethan Harris表示。

1月失业率为6.6%，第一季平均失业率估计也将为6.6%，低于1月调查时分析师平均预估的6.8%。

平均失业率在第四季料降至6.2%，也低于前次调查估计的6.3%。