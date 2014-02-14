路透调查：欧元区的通缩威胁比欧洲央行所说的更"严峻"

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
浏览欧元区、美国和英国2014年GDP成长路透调查图表，请点选(link.reuters.com/puc86v)
浏览欧元区通胀数据图表，请点选(link.reuters.com/kuj24s)
浏览欧元区各国通胀状况，请点选(link.reuters.com/vex45v)
**恶性循环**
欧洲央行决策者不认为欧元区有落入物价下滑恶性循环的风险。物价下跌会让消费者推迟支出，进而又推低物价。
周四公布另一份专业预测者的欧洲央行调查亦预期，未来五年彻底陷入通缩的风险偏低。
“尽管最有可能的情况是泛欧元区的通缩可望避免，但关于低通胀的担忧并非是无的放矢，”高盛分析师写道。
分析师并维持对2014年和2015年经济成长预估不变，持平于上次调查的1.0%和1.4%。(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/洪曦/戴素萍 审校 龚芳/张荻/徐文焰/李爽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)