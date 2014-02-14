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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 11:18 BJT

路透调查：欧元区的通缩威胁比欧洲央行所说的更"严峻"

浏览欧元区、美国和英国2014年GDP成长路透调查图表，请点选(link.reuters.com/puc86v)

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浏览欧元区各国通胀状况，请点选(link.reuters.com/vex45v)

**恶性循环**

欧洲央行决策者不认为欧元区有落入物价下滑恶性循环的风险。物价下跌会让消费者推迟支出，进而又推低物价。

周四公布另一份专业预测者的欧洲央行调查亦预期，未来五年彻底陷入通缩的风险偏低。

“尽管最有可能的情况是泛欧元区的通缩可望避免，但关于低通胀的担忧并非是无的放矢，”高盛分析师写道。

分析师并维持对2014年和2015年经济成长预估不变，持平于上次调查的1.0%和1.4%。(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/洪曦/戴素萍 审校 龚芳/张荻/徐文焰/李爽)
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