中国新债：农发行下周三发至多150亿元三期固息债，含一、三和五年期

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透上海2月14日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(19日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，其中一年品种为新发债，三年和五年品种为增发债。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第10、11和12期金融债，各期发行量均不超过50亿元。
其中三年和五年期分别为今年第一期 和第二期债 的增发品种.三期债的具体发行条款如下：
第10期 第11期 第12期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(今年第一期增发) (今年第二期增发)
招标时间 2月19日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日
发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日
上市日 2月28日 3月4日 3月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)