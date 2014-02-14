中国新债：农发行下周三发至多150亿元三期固息债，含一、三和五年期

路透上海2月14日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(19日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，其中一年品种为新发债，三年和五年品种为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第10、11和12期金融债，各期发行量均不超过50亿元。

其中三年和五年期分别为今年第一期 和第二期债 的增发品种.三期债的具体发行条款如下：

第10期 第11期 第12期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(今年第一期增发) (今年第二期增发)

招标时间 2月19日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日

发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日

上市日 2月28日 3月4日 3月5日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)