《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *2/17-21 惠生国际 1.2 1.74-2.46 1.45-2.05 2/28 信达国际 *介绍上市 迅销有限公司 不适用 不适用 不适用 3/5 摩根士丹利 2/11-14 中国金属资源利用<1636.H 6.185 6.185-7.42 1-1.2 2/21 法国巴黎证券 K> 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12