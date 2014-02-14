中国货币市场：供给充裕七天回购利率加速下行，下周有望稳中再降

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透上海2月14日 - 中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行约60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾30bp，二者点差较上日有所缩窄。
交易员认为，若央行公开市场没有新的回笼手段出台，就目前情况看，下周缴税及准备金例行调整等因素，料不致太多压制资金面，主要回购利率有望继续稳中有降。
上海一银行交易员表示，有增无减的资金供给，加上昨日隔夜回购的领先破位下行，今日七天期回购补跌。“下周应该也不会太紧，当然现在这情况，也还得看(回购利率每天)开盘情况。”
与此前北京时间9点左右即有开盘价相比，今日七天期回购迟至近10点才出现第一笔成交，显示市场对其定位较谨慎。
不过也有交易员担心，若回购利率连续下行，比如说隔夜和七天期加权利率分别降至3%或4%下方，不排除由此引发央行正回购或SLO等回笼措施的可能。
本周央行公开市场未进行任何操作，共净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2611 3.5775 -31.64
七天 4.3987 5.0002 -60.15
14天 4.5565 4.8740 -31.75
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.2550 3.0700 +118.50
七天 4.1050 3.9950 +11.00
14天 4.3100 4.0000 +31.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.6900 -39.00
七天 4.4400 5.0200 -58.00
14天 4.5800 5.0000 -42.00
Shibor
其中:隔夜 3.2780 3.6690 -39.10
七天 4.4360 5.0210 -58.50
三个月 5.6005 5.6037 -0.32
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。