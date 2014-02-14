中国货币市场：供给充裕七天回购利率加速下行，下周有望稳中再降

路透上海2月14日 - 中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行约60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾30bp，二者点差较上日有所缩窄。

交易员认为，若央行公开市场没有新的回笼手段出台，就目前情况看，下周缴税及准备金例行调整等因素，料不致太多压制资金面，主要回购利率有望继续稳中有降。

上海一银行交易员表示，有增无减的资金供给，加上昨日隔夜回购的领先破位下行，今日七天期回购补跌。“下周应该也不会太紧，当然现在这情况，也还得看(回购利率每天)开盘情况。”

与此前北京时间9点左右即有开盘价相比，今日七天期回购迟至近10点才出现第一笔成交，显示市场对其定位较谨慎。

不过也有交易员担心，若回购利率连续下行，比如说隔夜和七天期加权利率分别降至3%或4%下方，不排除由此引发央行正回购或SLO等回笼措施的可能。

本周央行公开市场未进行任何操作，共净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2611 3.5775 -31.64

七天 4.3987 5.0002 -60.15

14天 4.5565 4.8740 -31.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2550 3.0700 +118.50

七天 4.1050 3.9950 +11.00

14天 4.3100 4.0000 +31.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.6900 -39.00

七天 4.4400 5.0200 -58.00

14天 4.5800 5.0000 -42.00

Shibor

其中:隔夜 3.2780 3.6690 -39.10

七天 4.4360 5.0210 -58.50

三个月 5.6005 5.6037 -0.32