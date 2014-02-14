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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:01 BJT

韩国数据：1月出口修正后较上年同期下滑0.2%，持平于初值

路透首尔2月14日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国1月出口较上年同期下滑0.2%，持平于初值，农历新年假期使得1月工作天数减少。 　　韩国1月对欧盟出口较上年同期增加24.8%，对中国出口增长0.7%，对美国出口下滑2.0%。

以下为韩国关税厅发布的1月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差0.8 顺差0.7

出口额(10亿美元) 45.6 45.6

(较上年同期变动%) -0.2 -0.2

进口额(10亿美元) 44.8 44.8

(较上年同期变动%) -1.0 -0.9

注：初值为产业通商资源部2月1日公布的数字。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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