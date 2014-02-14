韩国数据：1月出口修正后较上年同期下滑0.2%，持平于初值

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透首尔2月14日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国1月出口较上年同期下滑0.2%，持平于初值，农历新年假期使得1月工作天数减少。 韩国1月对欧盟出口较上年同期增加24.8%，对中国出口增长0.7%，对美国出口下滑2.0%。
以下为韩国关税厅发布的1月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差0.8 顺差0.7
出口额(10亿美元) 45.6 45.6
(较上年同期变动%) -0.2 -0.2
进口额(10亿美元) 44.8 44.8
(较上年同期变动%) -1.0 -0.9
注：初值为产业通商资源部2月1日公布的数字。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)