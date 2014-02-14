新债招标：中国农发行三年债利率略低于预期，七年稍高--业内人士

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透上海2月14日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午招标发行的三期固息债，其中三年期中标利率5.27%，略低于市场预测均值5.30%；同时招标的五年和七年债中标利率分别为5.40%和5.55%，市场此前预测均值为5.41%和5.51%。
业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为4.23、3.82和3.03倍。
今日新债为农发行今年第7、8和9期金融债，各期发行量均不超过50亿元。具体发行条款如下：
第7期 第8期 第9期
--------------------------------------------------------------------------
招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月19日 2月19日 2月20日
发行期 2月17日-2月19日 2月17日-2月19日 2月17日-2月20日
上市日 2月25日 2月25日 2月26日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)