新债招标：中国农发行三年债利率略低于预期，七年稍高--业内人士

路透上海2月14日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午招标发行的三期固息债，其中三年期中标利率5.27%，略低于市场预测均值5.30%；同时招标的五年和七年债中标利率分别为5.40%和5.55%，市场此前预测均值为5.41%和5.51%。

业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为4.23、3.82和3.03倍。

今日新债为农发行今年第7、8和9期金融债，各期发行量均不超过50亿元。具体发行条款如下：

第7期 第8期 第9期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月19日 2月19日 2月20日

发行期 2月17日-2月19日 2月17日-2月19日 2月17日-2月20日

上市日 2月25日 2月25日 2月26日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%