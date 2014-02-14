中国票据市场：节后资金宽松带动转贴利率稳步下行，交投渐活跃

路透上海2月14日 - 春节后充裕的资金供给，带动中国票据市场转贴利率稳步下行，本周后半段交投更趋于活跃。交易员认为，与信贷规模相比，近期流动性变化对票据价格影响更为主要，若下周资金面没有大的变化，转贴利率有望继续小幅回落。

华北一银行交易员称，资金转宽致票据买断价格一路回落，六个月左右的纸质票据转贴最新成交已在年息6.6%附近，较节前跌约60-70个bp。若下周流动性没有大的变化，仍有小幅下行可能。

“最近(转贴利率)主要跟着资金走，下周有希望再往下，但估计幅度不会大了。”他表示。

在现金回流等支撑下，银行间资金市场本周资金供给偏多，主要回购利率近日加速下行，其中隔夜和七天期品种相继跌破4%和5%的整数关口，最新报在3.2%和4.35%附近。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.0248/6.8855 7.1615/7.0170 7.4324/7.2829

上周五 7.1018/6.9635 7.2335/7.0860 7.5338/7.3211

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变动 -7.70bp/-7.80bp -7.20bp/-6.90bp -10.14bp/-3.82bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为7.0053%，上周五为6.9453%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。