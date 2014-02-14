芝加哥期市：小麦期货上涨，有望创五个月以来最大两周涨幅

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
近月小麦合约录得2013年9月27日以来两周最大涨幅，美国农业部2月11日调低2013/14销售年度美国期末库存预估至5.58亿蒲式耳，低于交易商预计的6.03亿蒲式耳。
美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示，销售173,600吨2013/14年大豆和122,600吨2014/15年大豆，低于市场预期的两年总计60-95万吨。
但报告还显示，中国仍在预定美国大豆，即便南美新作供应到达港口。
USDA在年度长期预估报告中，预期2014年美国大豆种植面积为7,800万英亩，低于行业预期的约8,000万英亩。
美国农业部预期2014/15年美国玉米收成142.6亿蒲式耳，种植面积为9,350万英亩，结转库存为26.07亿蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 597.50 2.00 +0.34% +1.79% 577.03 67
CBOT玉米 441.00 0.50 +0.11% +0.23% 432.18 59
CBOT大豆 1348.25 4.00 +0.30% +1.91% 1299.12 72
CBOT稻米 $15.71 $0.00 +0.00% +1.16% $15.50 70
美国原油 $100.25 -$0.10 -0.10% -0.12% $96.21 74
汇率
欧元/美元 $1.368 $0.000 +0.03% +0.67%
美元/澳元 0.902 0.004 +0.43% -0.09% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/石冠兰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)