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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 10:21 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨，有望创五个月以来最大两周涨幅

近月小麦合约录得2013年9月27日以来两周最大涨幅，美国农业部2月11日调低2013/14销售年度美国期末库存预估至5.58亿蒲式耳，低于交易商预计的6.03亿蒲式耳。

美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示，销售173,600吨2013/14年大豆和122,600吨2014/15年大豆，低于市场预期的两年总计60-95万吨。

但报告还显示，中国仍在预定美国大豆，即便南美新作供应到达港口。

USDA在年度长期预估报告中，预期2014年美国大豆种植面积为7,800万英亩，低于行业预期的约8,000万英亩。

美国农业部预期2014/15年美国玉米收成142.6亿蒲式耳，种植面积为9,350万英亩，结转库存为26.07亿蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 597.50 2.00 +0.34% +1.79% 577.03 67

CBOT玉米 441.00 0.50 +0.11% +0.23% 432.18 59

CBOT大豆 1348.25 4.00 +0.30% +1.91% 1299.12 72

CBOT稻米 $15.71 $0.00 +0.00% +1.16% $15.50 70

美国原油 $100.25 -$0.10 -0.10% -0.12% $96.21 74

汇率

欧元/美元 $1.368 $0.000 +0.03% +0.67%

美元/澳元 0.902 0.004 +0.43% -0.09% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/石冠兰)
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