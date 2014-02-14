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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:22 BJT

金属期市：LME期铜攀升，受助于美元走软和中国需求回暖

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，这些最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

中国2014年1月汽车销量同比增长6%，增幅仅为12月的三分之一，部分是由于卡车和大型客车等商用车销量不振。

加拿大大型矿商Teck Resources周四股价大跌近7%，因获利低于市场预期，且今年煤生产成本展望高于预估。

业界和媒体称，中国江西省数家锡冶炼厂春节继续关闭，当局正试图查明当地水污染的原因。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/洪曦; 审校 蔡美珍)
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