日本股市：早盘上扬且市场无视美国数据疲软，雅虎和Mixi劲升

路透东京2月14日 - 日本日经指数周五早盘上扬，跟随美股涨势；投资者无视美国数据疲软，仍对长期经济前景保持乐观看法。

雅虎日本 跳涨4.1%至三周高点615日圆，因此前高盛(Goldman Sachs)将该股列入“强烈推荐买入”名单，并将其目标价从650提高至750日圆，称该公司电子商务业务表现强劲而且近期财报显示稳步增长。

社交网络服务商Mixi 飙升19%至两周半高点，因此前该公司上调年度获利展望，受助于智能手机游戏流量强劲。

不过麒麟控股 大跌8%至一年低点，因此前该公司预计2014年营业利润为1,400亿日圆，低于市场预期的1,521亿日圆。

日经指数 早盘涨0.6%至14,626.94点，周四收跌1.8%，为一周以来最大单日跌幅。

丰田汽车 上涨0.6%，本田汽车 升1.6%，而索尼 上扬0.7%。