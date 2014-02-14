日本股市：早盘上扬且市场无视美国数据疲软，雅虎和Mixi劲升

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透东京2月14日 - 日本日经指数周五早盘上扬，跟随美股涨势；投资者无视美国数据疲软，仍对长期经济前景保持乐观看法。
雅虎日本 跳涨4.1%至三周高点615日圆，因此前高盛(Goldman Sachs)将该股列入“强烈推荐买入”名单，并将其目标价从650提高至750日圆，称该公司电子商务业务表现强劲而且近期财报显示稳步增长。
社交网络服务商Mixi 飙升19%至两周半高点，因此前该公司上调年度获利展望，受助于智能手机游戏流量强劲。
不过麒麟控股 大跌8%至一年低点，因此前该公司预计2014年营业利润为1,400亿日圆，低于市场预期的1,521亿日圆。
日经指数 早盘涨0.6%至14,626.94点，周四收跌1.8%，为一周以来最大单日跌幅。
丰田汽车 上涨0.6%，本田汽车 升1.6%，而索尼 上扬0.7%。
东证股价指数 涨0.4%至1,204.73点。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)