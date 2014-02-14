台湾股市：早盘上扬，台积电、鸿海及贸联跳涨

路透台北2月14日 - 台湾股市周五上扬1%，美股涨势振奋人心，台积电 等权重电子股领涨。

开盘约一小时后，加权股价指数 升抵8,555.50点，电子股 及金融保险股 分别涨1.2%及0.8%。

台积电涨2%，苹果 供应商鸿海 则涨1.2%。

贸联 上涨2%，该公司为美国电动车制造商特斯拉汽车(Tesla Motor) 的零部件供应商；后者近期股价大涨，市场看好贸联今年展望会更佳。