台湾股市：早盘上扬，台积电、鸿海及贸联跳涨

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透台北2月14日 - 台湾股市周五上扬1%，美股涨势振奋人心，台积电 等权重电子股领涨。
开盘约一小时后，加权股价指数 升抵8,555.50点，电子股 及金融保险股 分别涨1.2%及0.8%。
台积电涨2%，苹果 供应商鸿海 则涨1.2%。
贸联 上涨2%，该公司为美国电动车制造商特斯拉汽车(Tesla Motor) 的零部件供应商；后者近期股价大涨，市场看好贸联今年展望会更佳。
“美国近期经济数据表现疲弱，但这是因为天气不佳所致。全球经济仍在蓄势成长的轨道上，”复华投信基金经理王博琪表示。“我们预计股市将持续趋升。” (完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)