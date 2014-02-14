表格：德国第四季GDP较前季成长0.4%，较上年同期成长1.3%

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
详细数据变动如下(%)：
德国实质GDP 较上季(Q/Q) 较上年同期(Y/Y)
Q4 2013 +0.4 +1.3
Q3 2013 +0.3 +1.1
Q2 2013 +0.7 +0.9
Q1 2013 0.0 -1.6
Q4 2012 -0.5 0.0
Q3 2012 +0.2 +0.4
Q2 2012 -0.1 +0.6
Q1 2012 +0.7 +1.8
注：较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 侯向明； 审校 许娜/石冠兰)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。