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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 15:15 BJT

表格：德国第四季GDP较前季成长0.4%，较上年同期成长1.3%

详细数据变动如下(%)：

德国实质GDP 较上季(Q/Q) 较上年同期(Y/Y)

Q4 2013 +0.4 +1.3

Q3 2013 +0.3 +1.1

Q2 2013 +0.7 +0.9

Q1 2013 0.0 -1.6

Q4 2012 -0.5 0.0

Q3 2012 +0.2 +0.4

Q2 2012 -0.1 +0.6

Q1 2012 +0.7 +1.8

注：较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 侯向明； 审校 许娜/石冠兰)
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