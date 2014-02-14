香港新股：日本迅销以预托证券形式作第二上市，3月5日在联交所挂牌

路透香港2月14日 - 亚太地区最大服饰零售商--日本迅销（Fast Retailing） 周五称，公司已申请批准其香港预托证券（HDR）在联交所主板作第二上市，预期于3月5日正式挂牌。

这家拥有UNIQLO品牌的零售商，目前于东京交易所上市，是次仅以介绍方式在香港上市，不涉及上市发行或出售股份。

公司于联交所的声明并称，已就最多5亿HDR作出申请，每手买卖单位为300份，每股香港预托股份代表0.01股股份的所有权权益。摩根士丹利 担任迅销的独家保荐人。

迅销是目前全球快速增长的服饰零售商之一，其主要竞争对手包括营运Zara的Inditex S.A. 与Hennes & Mauritz AB (H&M) 。

该公司的高管此前称，公司希望在香港上市的计划能够帮助其深植于该地区并吸引高端人才，并看好大中华和东南亚市场的增长潜力。

2012年亚太服饰市场总值4,448亿美元，迅销占2.2%的份额。于2013年11月，该公司在日本经营856间UNIQLO门店，在全球各地经营512间海外UNIQLO门店及1,200间全球品牌门店。

截至2013年8月底止年度其净销售额1.14万亿日圆，净利904亿日圆，分别按年升23%及26%，股本回报率为19.1%。

以周四收市价35,715日圆计，迅销的市值约3.8万亿日圆（369.5亿美元），市盈率38.85倍。（完）

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