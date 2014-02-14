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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元因1.3700水准的卖压回落

0824GMT

* 欧元/美元从1.3700回落，因为该点位有卖单

* 日本账户抛售欧元/日圆，也打击做多企图

* 1.3655/65之间形成小时线支撑，1.3645下方有些停止单

(完)

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