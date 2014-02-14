台湾汇市：台币盘初随亚币走高，美元受疲弱数据拖累下跌

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透台北2月14日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易略为偏强。交易员称，美国疲弱的数据令美元指数跌至三周低点，台币在亚洲货币走强以及台股上扬带动下，也微幅走升。
汇银人士指出，今早出口商则将卖汇价位自昨日设定的30.32-30.33，下移至30.31价位。不过市场交投气氛淡静，预料今日实质交易区间看在30.26-30.32。
“股市很好，韩元又强，(美元)买盘不似前几日强 。”一位外商银行交易员说。
美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。
本地时间10:32，台湾股市 涨0.76%，报8,532.3点。韩元/美元 报1,061.1，上日收在1,066.4。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.280-30.306，上日台币实质交易区间主要在30.303-30.334。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.251/265左右，上日纽约盘收在30.260。
交易员观察市场最新动态：
* 美元因数据不佳走弱，台币随亚洲货币走高。
* 台股表现强势，观察外资是否转为买超。
* 台币本周以来持续狭幅盘整，今日料不脱此一格局。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.26-30.32
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--《全球汇市》美国疲弱数据令美元再遭打压，下一步关注中国通胀报告
--《综述》 美国1月零售销售下滑且初请失业金人数上升，主要受寒冬影响 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)