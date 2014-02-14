台湾汇市：台币盘初随亚币走高，美元受疲弱数据拖累下跌

路透台北2月14日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易略为偏强。交易员称，美国疲弱的数据令美元指数跌至三周低点，台币在亚洲货币走强以及台股上扬带动下，也微幅走升。

汇银人士指出，今早出口商则将卖汇价位自昨日设定的30.32-30.33，下移至30.31价位。不过市场交投气氛淡静，预料今日实质交易区间看在30.26-30.32。

“股市很好，韩元又强，(美元)买盘不似前几日强 。”一位外商银行交易员说。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

本地时间10:32，台湾股市 涨0.76%，报8,532.3点。韩元/美元 报1,061.1，上日收在1,066.4。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.280-30.306，上日台币实质交易区间主要在30.303-30.334。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.251/265左右，上日纽约盘收在30.260。

交易员观察市场最新动态：

* 美元因数据不佳走弱，台币随亚洲货币走高。

* 台股表现强势，观察外资是否转为买超。

* 台币本周以来持续狭幅盘整，今日料不脱此一格局。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.26-30.32

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