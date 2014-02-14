全球金融：OECD提出各国共享纳税人海外帐户讯息协议草案

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透巴黎2月14日 - 根据经济合作暨发展组织(OECD)周四发布的协议草案，各国政府将与外国税务当局自动共享纳税人的境外银行及券商户头讯息。
应20国集团(G20)的要求，OECD设计出这套金融讯息自动交流，资金藏于外国帐户的逃税者，将无所遁形。
OECD税务政策总监Pascal Saint-Amans向记者表示，目前为止，已有42个国家表示希望使用这套标准向外国政府提报金融讯息。其中包括英国、法国、德国及意大利。
瑞士政府表示，等到这套标准成为全球性模式时，瑞士会确定它对于使用标准的立场。
Saint-Amans表示，11月G20澳洲布利斯班峰会之前，其他国家必须决定是否加入。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)