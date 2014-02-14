全球金融：OECD提出各国共享纳税人海外帐户讯息协议草案

路透巴黎2月14日 - 根据经济合作暨发展组织(OECD)周四发布的协议草案，各国政府将与外国税务当局自动共享纳税人的境外银行及券商户头讯息。

应20国集团(G20)的要求，OECD设计出这套金融讯息自动交流，资金藏于外国帐户的逃税者，将无所遁形。

OECD税务政策总监Pascal Saint-Amans向记者表示，目前为止，已有42个国家表示希望使用这套标准向外国政府提报金融讯息。其中包括英国、法国、德国及意大利。

瑞士政府表示，等到这套标准成为全球性模式时，瑞士会确定它对于使用标准的立场。

Saint-Amans表示，11月G20澳洲布利斯班峰会之前，其他国家必须决定是否加入。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)