《焦点》中国1月通胀数据温和开局，PPI连降两年凸显经济有忧

* CPI低位持稳，通胀前景温和

* PPI连降23个月，凸显经济下行压力

* 1月价格受到春节因素影响较大

* 货币政策预计保持不紧也不松

路透北京2月14日 - 中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。

但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。在当前通胀和实体经济环境下，预计央行货币政策将继续保持稳健，不会太紧亦难言太松。

“可以说CPI温和、PPI通缩，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，“但整体通胀是温和的，因为CPI对货币政策的影响权重更大，更能够代表一个国家的经济。”他预计全年CPI上涨2.6%左右。

“（货币政策）不可能太紧是因为要提防美国QE退出的影响，而且稳经济也需要相对宽松的环境，”李慧勇说，“不可能太松是因为目前资金量已经很大，更重要的是提高资金利用效率，并化解可能存在的金融风险。”

中国国家统计局周五公布，2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，持平于前月，仍为去年6月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，为连续第23个月负增长。

中国国际经济交流中心研究员王军亦评价称，由于春节错位因素，1-2月的数据往往失真，很难据此作出全年趋势性判断；不过政府抑制三公经费，特别是公款吃喝，对抑制物价涨幅有一定帮助，至少从目前看全年物价上涨的压力不是太大。

“但PPI持续回落显示工业品生产价格还在延续通缩之势，加之PMI的先行指标都在回落，预计一季度经济开局不是太好，经济下行的压力仍在，”他说。

基本符合预期的通胀数据，和近期PMI等数据均显示经济偏弱，投资人因此没有理由预期中国央行会改变政策立场，金融市场对数据反应冷淡。中国股市沪综指 早盘小幅收高0.50%，报2,108.9点；人民币兑美元 最新报6.0623元人民币。

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中国月度CPI、PPI、食品价格图表 link.reuters.com/sug86v

**整体通胀前景温和**

国家统计局发布的数据详情显示，1月CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格上涨1.9%，服务价格上涨3.7%；环比来看，1月CPI上涨1%，PPI下滑0.1%。

“1月份食品价格环比上涨较多，主要是受节日因素影响，”国家统计局城市司高级统计师余秋梅在对数据进行解读时称，“工业生产者价格稳中略降一定程度上也与春节临近，企业生产经营活动放缓有关。”

安信证券宏观分析师尤宏业亦评价称，数据基本符合预期，CPI略高一点儿多少是受春节和去年相比时间上有一定提前，2月通常会下来，但今年2月是否下降还有变数，因为2月上旬天气寒冷对蔬菜价格有影响。

“上半年通胀可能都会处于比较低的状态，全年预计在2.5%附近，”他说，“除非经济硬着陆或有其它突发事件，否则通胀风险不是很大。”

国家统计局新闻稿显示，据测算，在1月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。

中国银行国际金融研究所主管温彬亦评价称，食品价格未来仍会给CPI带来持续上涨压力，而1月服务价格涨幅和食品价格涨幅一致，也反映出劳动力价格上涨将持续向服务价格传导，但整体通胀前景仍属温和。

“通胀偏低给货币政策营造更大灵活空间，预计会保持稳健基调，”他说，货币政策不仅需要在如何平衡实体经济也就是制造业和房地产之间有更加综合的考量，还需要考虑美国QE退出的影响、以及全球经济复苏趋势能否持续等多方面因素。

中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。

**经济仍存下行压力**

中国PPI已经是连续第23个月同比下降，这不仅和国际大宗商品价格持续低位徘徊有关，更深的根源在于国内产能过剩的现实依然存在。

“从公布的PMI、发电量等数据看，一季度经济可能还是偏弱，外贸虽有明显改善，但我们倾向认为主要受补库存影响，需求方面未有显着好转，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称。

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观 。

事实上，去年12月中国工业增速降至9.7%，为五个月来首度跌至个位数，就已经显露工业活动趋缓的迹象。而稍早出炉的中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至六个月低点50.5，进一步验证2014年一季度中国制造业恐开局不利。

“PPI在近两年时间里一直是同比下跌，表明当前工业生产形势不容乐观，仍面临比较大的压力，这和工业增速及PMI的黯淡表现是相吻合的，比较一致，”温彬称。

不过李慧勇认为，中国去产能已经逐渐接近中后期，产能过剩压力在慢慢缓解，对PPI的抑制也会逐步减弱，现在好多产品价格已经有上涨趋势，譬如化工产品和水泥等。