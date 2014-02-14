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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至四周高点，因韩股上涨且数据令美元承压

0208GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.6 1,066.4

日圆/韩元 10.3865/935 10.4291

韩国公债期货 * 105.92 105.95

韩国综合股价指数 1,943.52 1,926.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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