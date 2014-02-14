意大利数据：2013年第四季GDP较前季增0.1%，为2011年中期以来首次扩张

《香港报摘》--信报4月20日
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
统计局将第三季经济同比降幅从1.8%调整到1.9%，并确认环比持平。
统计局还称，2013年经工作日调整后，GDP萎缩1.9%；2012年萎缩2.6%。
政府预计2014年意大利经济成长1.1%，从意大利水准来看，这将是强劲增长，且超过几乎所有独立预测机构给出的估值。
上个月路透调查20位分析师给出的2014年意大利经济增速估值仅为0.4%，国际货币基金组织(IMF)则预估增长0.6%。
意大利中间偏左阵营领袖伦齐(Matteo Renzi)周四强迫党内对手、现任总理莱塔(Enrico Letta)辞职，批评莱塔所领导的政府未能通过重大改革，这将导致意大利在一年之内政权三度易手。
莱塔决定辞职之前，执政联盟中最大政党--民主党支持由该党现年39岁的领导人伦齐组建更具魄力的政府，以带动意大利脱离经济不景气。
意大利统计局同时公布以下具体数据：
2013 2013 2012
第四季 第三季 第四季
环比(%) 0.1 0.0 -0.9
同比(%) -0.8 -1.9 -3.0 (完)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。