意大利数据：2013年第四季GDP较前季增0.1%，为2011年中期以来首次扩张

统计局将第三季经济同比降幅从1.8%调整到1.9%，并确认环比持平。

统计局还称，2013年经工作日调整后，GDP萎缩1.9%；2012年萎缩2.6%。

政府预计2014年意大利经济成长1.1%，从意大利水准来看，这将是强劲增长，且超过几乎所有独立预测机构给出的估值。

上个月路透调查20位分析师给出的2014年意大利经济增速估值仅为0.4%，国际货币基金组织(IMF)则预估增长0.6%。

意大利中间偏左阵营领袖伦齐(Matteo Renzi)周四强迫党内对手、现任总理莱塔(Enrico Letta)辞职，批评莱塔所领导的政府未能通过重大改革，这将导致意大利在一年之内政权三度易手。

莱塔决定辞职之前，执政联盟中最大政党--民主党支持由该党现年39岁的领导人伦齐组建更具魄力的政府，以带动意大利脱离经济不景气。

意大利统计局同时公布以下具体数据：

2013 2013 2012

第四季 第三季 第四季

环比(%) 0.1 0.0 -0.9