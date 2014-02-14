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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:03 BJT

韩国股市：升至三周高位，现代汽车和浦项钢铁跳升

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

Kim还表示，中国或能够得益于全球经济的改善而避免经济硬着陆。

外资买超293亿韩元，也支撑韩股。

现代汽车 大涨1.8%，前三个交易日累计下滑近3%。浦项钢铁 上涨1.9%，之前的一周则累计下跌4%。

Kosdaq指数 上涨0.5%。(完)
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