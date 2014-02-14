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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 18:06 BJT

表格：欧元区12月贸易顺差为139亿欧元，预估为顺差150亿欧元

路透布鲁塞尔2月14日 - 欧盟统计局周五公布：

* 欧元区12月贸易顺差为139亿欧元（调查预估为顺差150亿欧元，上年同期为98亿欧元）

* 欧元区11月贸易顺差修正为170亿欧元(前值为171亿欧元)

* 欧元区12月未经调整的出口较上年同期增长4%，进口较上年同期增长1%

欧元区 2012年12月 2013年12月 变化(%) 12年11月 13年11月 变化(%) 12年1-12月 13年1-12月 变化(%)

出口 143.3 148.8 4% 164.5 160.9 r -2% 1 872.6 1 887.4 1%

进口 133.5 134.9 1% 152.0 143.8 r -5% 1 792.8 1 733.6 -3%

贸易收支 9.8 13.9 12.5 17.0 r 79.7 153.8

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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