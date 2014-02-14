表格：欧元区12月贸易顺差为139亿欧元，预估为顺差150亿欧元

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透布鲁塞尔2月14日 - 欧盟统计局周五公布：
* 欧元区12月贸易顺差为139亿欧元（调查预估为顺差150亿欧元，上年同期为98亿欧元）
* 欧元区11月贸易顺差修正为170亿欧元(前值为171亿欧元)
* 欧元区12月未经调整的出口较上年同期增长4%，进口较上年同期增长1%
欧元区 2012年12月 2013年12月 变化(%) 12年11月 13年11月 变化(%) 12年1-12月 13年1-12月 变化(%)
出口 143.3 148.8 4% 164.5 160.9 r -2% 1 872.6 1 887.4 1%
进口 133.5 134.9 1% 152.0 143.8 r -5% 1 792.8 1 733.6 -3%
贸易收支 9.8 13.9 12.5 17.0 r 79.7 153.8
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值
(完)
(编译 田建华; 审校 于春红)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。