表格：欧元区12月贸易顺差为139亿欧元，预估为顺差150亿欧元

中国基金：部分沪港深基金空仓港股，监管层正研究投资比例问题--报载

路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。