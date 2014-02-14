《全球汇市》美元因美国数据疲软而遇挫，欧元静候GDP出炉

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745
美元/日圆 101.93 102.15 -0.22 -3.20 105.30
欧元/日圆 139.42 139.73 -0.22 -3.67 144.73
美元/瑞郎 0.8929 0.8932 -0.03 +0.01 0.8928
英镑/美元 1.6648 1.6657 -0.05 +0.56 1.6556
美元/加元 1.0953 1.0972 -0.17 +3.14 1.0620
澳元/美元 0.9004 0.8977 +0.30 +1.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8342 0.8340 +0.02 +1.66 0.8206
澳元/日圆 91.780 91.700 +0.09 -2.21 93.850
新西兰元/日圆 85.040 85.190 -0.18 -1.59 86.410
英镑/日圆 169.74 170.15 -0.24 -2.63 174.33
澳元/新西兰元 1.0786 1.0757 +0.27 -0.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 朱晓军/石冠兰/杜明霞/戴素萍/侯向明/张涛/许娜/田建华/张荻)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)