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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:10 BJT

《全球汇市》美元因美国数据疲软而遇挫，欧元静候GDP出炉

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3677 1.3679 -0.01 -0.49 1.3745

美元/日圆 101.93 102.15 -0.22 -3.20 105.30

欧元/日圆 139.42 139.73 -0.22 -3.67 144.73

美元/瑞郎 0.8929 0.8932 -0.03 +0.01 0.8928

英镑/美元 1.6648 1.6657 -0.05 +0.56 1.6556

美元/加元 1.0953 1.0972 -0.17 +3.14 1.0620

澳元/美元 0.9004 0.8977 +0.30 +1.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8342 0.8340 +0.02 +1.66 0.8206

澳元/日圆 91.780 91.700 +0.09 -2.21 93.850

新西兰元/日圆 85.040 85.190 -0.18 -1.59 86.410

英镑/日圆 169.74 170.15 -0.24 -2.63 174.33

澳元/新西兰元 1.0786 1.0757 +0.27 -0.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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