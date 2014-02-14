《全球市场》亚股上扬而美元疲软，此前美国发布疲弱经济数据

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
意大利总理周五将辞职，这将导致意大利政权在一年之内三度易手，但欧元对此消息反应不大。
投资者静候周五稍晚将公布的欧元区第四季经济成长数据，路透调查分析师预期为增速略微加快。
大宗商品方面，美国原油 微升至每桶100.38美元，之前因美国上日疲弱的经济数据而下跌。布兰特原油 涨约0.1%至108.60美元。
现货金 在亚洲时段涨约0.2%至每盎司1,306美元，稍早曾触及三个月高位1,307.20美元。
美国数据提振黄金期货，并助其连涨八日，为2011年7月以来最长连涨记录。(完) (编译 龚芳/张若琪/白云/田建华/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/戴素萍/许娜)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)