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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:10 BJT

《全球市场》亚股上扬而美元疲软，此前美国发布疲弱经济数据

意大利总理周五将辞职，这将导致意大利政权在一年之内三度易手，但欧元对此消息反应不大。

投资者静候周五稍晚将公布的欧元区第四季经济成长数据，路透调查分析师预期为增速略微加快。

大宗商品方面，美国原油 微升至每桶100.38美元，之前因美国上日疲弱的经济数据而下跌。布兰特原油 涨约0.1%至108.60美元。

现货金 在亚洲时段涨约0.2%至每盎司1,306美元，稍早曾触及三个月高位1,307.20美元。

美国数据提振黄金期货，并助其连涨八日，为2011年7月以来最长连涨记录。(完) (编译 龚芳/张若琪/白云/田建华/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/戴素萍/许娜)
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