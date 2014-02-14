香港已公布经济指标--2014/2/14

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年12月 零售销售值 +5.7 +8.5 +9.1 2013年12月 零售销售量 +6.1 +9.1^ +8.5 2013年12月 综合消费物价指数(CPI) +4.3 +4.3 +3.7 2013年12月 甲类消费物价指数(CPI A +4.3 +4.4 +4.2 ) 2013年第三季 本地生产总值(GDP) +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年10-12月% 13年9-11月% 12年10-12月% 失业率 3.2 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年12月 贸易赤字／盈余 -54.35 -44.58 -47.95 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)