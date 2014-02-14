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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:19 BJT

全球矿业：澳洲矿企Newcrest认为实物黄金需求非常强劲

路透墨尔本2月14日 - 澳洲矿企Newcrest Mining执行长Greg Robinson周五指出，实物黄金需求强劲，不过他拒绝预测金价可能会涨到什么程度。

“实货市场中的黄金需求非常非常强劲，”Greg Robinson对记者表示。他称，投资者对美联储缩减购债对全球经济影响的看法也在推动金价上涨。

现货金 周四攀升至三个月高位，投资者受对美国经济增长的担忧影响，纷纷买入黄金避险。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)
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