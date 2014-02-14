全球矿业：澳洲矿企Newcrest认为实物黄金需求非常强劲

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透墨尔本2月14日 - 澳洲矿企Newcrest Mining执行长Greg Robinson周五指出，实物黄金需求强劲，不过他拒绝预测金价可能会涨到什么程度。
“实货市场中的黄金需求非常非常强劲，”Greg Robinson对记者表示。他称，投资者对美联储缩减购债对全球经济影响的看法也在推动金价上涨。
现货金 周四攀升至三个月高位，投资者受对美国经济增长的担忧影响，纷纷买入黄金避险。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)