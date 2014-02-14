更新版 1-新债招标：中国农发行三期债需求火热，资金宽松中短期品种仍受青睐

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
* 农发行三期债需求火热，投标倍数均超3倍
* 中标利率均低于二级，三及五年并低于市场预期
* 市场预期趋于乐观，交易户参与力度加大
* 资金宽松背景下，中短期品种仍受青睐 (新增市场评论和更多细节)
路透上海2月14日 - 受益于持续宽松的资金面，中国农业发展银行周五上午招标发行的三期固息债需求火热，投标倍数均在3倍以上，定位均低于二级；在一二级市场良好的联动势头再现后，此前持观望态度的不少交易型机构亦开始加大配债力度。
今日新债中，期限较短的三年、五年品种定位略低于预期，较长的七年品种则比预期稍高，市场人士认为，这显示在流动性充裕的格局下，中短期品种仍更受青睐，而未来利率市场化走向依旧存在不确定性，令机构对长债的判断相对谨慎一些。
“三年、五年都挺低的，原本觉得跟昨天的口行应该差不多，结果更低一些，看来大家(对后市)还是比较乐观的。”华东一银行交易员称。
北京一券商交易员则谈到，随着节后债市逐渐走强，交易户的入市热情被不断激发，“(今日新债)结果太好了，外资生猛啊。”
今日新债具体招标情况如下：
三年 五年 七年
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发行量(亿元) 50 50 50
中标利率 5.27% 5.40% 5.55%
预测均值 5.30% 5.41% 5.51%
投标倍数 4.23倍 3.82倍 3.03倍
中国进出口银行周四招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.3645%、5.4730%和5.5853%。
今日新债为农发行今年第7、8和9期金融债，各期发行量均不超过50亿元。具体发行条款如下：
第7期 第8期 第9期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月19日 2月19日 2月20日
发行期 2月17日-2月19日 2月17日-2月19日 2月17日-2月20日
上市日 2月25日 2月25日 2月26日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)