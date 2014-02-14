更新版 1-新债招标：中国农发行三期债需求火热，资金宽松中短期品种仍受青睐

* 农发行三期债需求火热，投标倍数均超3倍

* 中标利率均低于二级，三及五年并低于市场预期

* 市场预期趋于乐观，交易户参与力度加大

* 资金宽松背景下，中短期品种仍受青睐 (新增市场评论和更多细节)

路透上海2月14日 - 受益于持续宽松的资金面，中国农业发展银行周五上午招标发行的三期固息债需求火热，投标倍数均在3倍以上，定位均低于二级；在一二级市场良好的联动势头再现后，此前持观望态度的不少交易型机构亦开始加大配债力度。

今日新债中，期限较短的三年、五年品种定位略低于预期，较长的七年品种则比预期稍高，市场人士认为，这显示在流动性充裕的格局下，中短期品种仍更受青睐，而未来利率市场化走向依旧存在不确定性，令机构对长债的判断相对谨慎一些。

“三年、五年都挺低的，原本觉得跟昨天的口行应该差不多，结果更低一些，看来大家(对后市)还是比较乐观的。”华东一银行交易员称。

北京一券商交易员则谈到，随着节后债市逐渐走强，交易户的入市热情被不断激发，“(今日新债)结果太好了，外资生猛啊。”

今日新债具体招标情况如下：

三年 五年 七年

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发行量(亿元) 50 50 50

中标利率 5.27% 5.40% 5.55%

预测均值 5.30% 5.41% 5.51%

投标倍数 4.23倍 3.82倍 3.03倍

中国进出口银行周四招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.3645%、5.4730%和5.5853%。

今日新债为农发行今年第7、8和9期金融债，各期发行量均不超过50亿元。具体发行条款如下：

第7期 第8期 第9期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2月19日 2月19日 2月20日

发行期 2月17日-2月19日 2月17日-2月19日 2月17日-2月20日

上市日 2月25日 2月25日 2月26日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%