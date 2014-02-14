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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:25 BJT

日本债市：公债价格多上涨，但五年券标债打压中天期券种

路透东京2月14日 - 日本政府公债价格周五早盘多上涨，尾随美国公债涨势，尽管中期债券 稍受五年期公债标售的打压。

美国公债价格周四在连跌两日后反弹，因美国经济数据逊于预估，令市场重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂停缩减购买资产的预期。

中午时分，10年期日本公债3月期约 上涨0.03点至144.93。20年券收益率下降1.5个基点，五年券收益率则升0.5个基点。

日本财务省周五发售五年期新债，票息0.2%，持平于上个月同天期券种标债的票息水准。

交易商预计2.7万亿日圆的五年期新券可吸引强劲需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.600% +0.5 0.595%

20年期公债 1.440% -1.5 1.455%

30年期公债 1.610% -1.5 1.625%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.93 +0.03 144.90

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
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