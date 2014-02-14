日本债市：公债价格多上涨，但五年券标债打压中天期券种

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透东京2月14日 - 日本政府公债价格周五早盘多上涨，尾随美国公债涨势，尽管中期债券 稍受五年期公债标售的打压。
美国公债价格周四在连跌两日后反弹，因美国经济数据逊于预估，令市场重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂停缩减购买资产的预期。
中午时分，10年期日本公债3月期约 上涨0.03点至144.93。20年券收益率下降1.5个基点，五年券收益率则升0.5个基点。
日本财务省周五发售五年期新债，票息0.2%，持平于上个月同天期券种标债的票息水准。
交易商预计2.7万亿日圆的五年期新券可吸引强劲需求。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.070%
五年期公债 0.190% +0.5 0.185%
10年期公债 0.600% +0.5 0.595%
20年期公债 1.440% -1.5 1.455%
30年期公债 1.610% -1.5 1.625%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.93 +0.03 144.90
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)