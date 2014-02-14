中国农业：2013/14大豆产量预计下降8%至1,200万吨--粮油信息中心

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透北京2月14日 - 中国国家粮油信息中心周五称，2013/14年度，中国大豆新增供给量预计为7,800万吨，其中国产大豆产量预计为1,200万吨，同比下降8%。
粮油信息中心指出，2013/14年度中国大豆进口量预计为6,600万吨。而本次国产大豆的预测产量较上次调降了20万吨。
并预计2013/14年度大豆榨油消费量预计为6,700万吨，较上年度增6.3%，其中包含300万吨国产大豆及6,400万吨进口大豆。年度大豆供需缺口预计为18万吨。
国产大豆产量最近几年稳步下降，因进口大豆价格低廉，更多农民转而种植其他作物，尤其是玉米。其中主产区黑龙江地区预计今年的大豆种植面积仅为2,430千公顷，较上年度降低8.78%。
数据显示，中国2013年进口6,300万吨大豆，同比增长8.6%。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)