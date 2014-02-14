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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:49 BJT

中国农业：2013/14大豆产量预计下降8%至1,200万吨--粮油信息中心

路透北京2月14日 - 中国国家粮油信息中心周五称，2013/14年度，中国大豆新增供给量预计为7,800万吨，其中国产大豆产量预计为1,200万吨，同比下降8%。

粮油信息中心指出，2013/14年度中国大豆进口量预计为6,600万吨。而本次国产大豆的预测产量较上次调降了20万吨。

并预计2013/14年度大豆榨油消费量预计为6,700万吨，较上年度增6.3%，其中包含300万吨国产大豆及6,400万吨进口大豆。年度大豆供需缺口预计为18万吨。

国产大豆产量最近几年稳步下降，因进口大豆价格低廉，更多农民转而种植其他作物，尤其是玉米。其中主产区黑龙江地区预计今年的大豆种植面积仅为2,430千公顷，较上年度降低8.78%。

数据显示，中国2013年进口6,300万吨大豆，同比增长8.6%。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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