重温稿-《焦点》日本1月贸易逆差料创纪录，因进口成本高涨而出口需求不振

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透2月14日 - 路透东京2月14日 - 周五公布的路透调查显示，预计日本1月贸易逆差将创纪录，因日圆疲软推升进口成本，而对日本出口产品的需求放缓。
调查预计贸易逆差将扩大至2.5万亿(兆)日圆(245亿美元)，进一步证明单靠日圆贬值无法提升出口，因许多日本企业已经将工厂迁往海外。
创纪录的贸易逆差也将暗示，海外需求强度并不足以抵消4月上调消费税带来的负面影响，决策者或许要考虑其他刺激经济的方法。
“贸易逆差或许不会进一步扩大，但日本的贸易条件可能持续恶化，因此不能说情况将开始好转，”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师称。
根据对25位分析师的调查中值显示，日本1月出口料较上年同期成长12.6%。那较12月的增幅15.3%放缓，显示今年开年日本出口的基调偏软。
调查显示1月进口料较上年同期成长21.8%，12月同比增24.7%。
近来进口的成长部分是受内需强劲的推动，内需强劲对经济是乐观迹象。
但随着日本需要进口更多化石燃料，来弥补关闭核电厂所带来的需求缺口，所以进口也在上升，而且有人担心能源成本偏高可能拖累经济成长。
财务省将在2月20日公布1月贸易数据。
2012年末以来日圆兑美元已跌约23%，因安倍政府推出积极刺激举措来终结长达15年的通缩，其中包括日本央行去年4月启动的大规模量化宽松计划。
日圆下跌推升了进口价格，也帮助推动消费者物价上升，使通胀率升向央行2%的目标水准。
许多政府官员曾预期，日圆走软能刺激出口，但这基本上也未能实现，因为日本企业在国外的产量高于国内。
新兴市场疲弱的迹象加剧，也令人担忧对日本出口商品的需求可能进一步恶化。
日本经济在3月之前可能继续保持繁荣，消费者赶在消费税上调之前抓紧消费，许多分析师同意日本央行的看法，即消费税上调的影响是暂时性的。
不过，出口疲弱可能意味着反弹速度慢于部分分析师的预期。(完)
(编译 田建华/张若琪/李爽/李春喜 审校 张荻/侯向明/王洋) nL3S0LJ1GL (翻译 张荻； 审校)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。