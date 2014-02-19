重温稿-《焦点》日本1月贸易逆差料创纪录，因进口成本高涨而出口需求不振

路透2月14日 - 路透东京2月14日 - 周五公布的路透调查显示，预计日本1月贸易逆差将创纪录，因日圆疲软推升进口成本，而对日本出口产品的需求放缓。

调查预计贸易逆差将扩大至2.5万亿(兆)日圆(245亿美元)，进一步证明单靠日圆贬值无法提升出口，因许多日本企业已经将工厂迁往海外。

创纪录的贸易逆差也将暗示，海外需求强度并不足以抵消4月上调消费税带来的负面影响，决策者或许要考虑其他刺激经济的方法。

“贸易逆差或许不会进一步扩大，但日本的贸易条件可能持续恶化，因此不能说情况将开始好转，”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师称。

根据对25位分析师的调查中值显示，日本1月出口料较上年同期成长12.6%。那较12月的增幅15.3%放缓，显示今年开年日本出口的基调偏软。

调查显示1月进口料较上年同期成长21.8%，12月同比增24.7%。

近来进口的成长部分是受内需强劲的推动，内需强劲对经济是乐观迹象。

但随着日本需要进口更多化石燃料，来弥补关闭核电厂所带来的需求缺口，所以进口也在上升，而且有人担心能源成本偏高可能拖累经济成长。

财务省将在2月20日公布1月贸易数据。

2012年末以来日圆兑美元已跌约23%，因安倍政府推出积极刺激举措来终结长达15年的通缩，其中包括日本央行去年4月启动的大规模量化宽松计划。

日圆下跌推升了进口价格，也帮助推动消费者物价上升，使通胀率升向央行2%的目标水准。

许多政府官员曾预期，日圆走软能刺激出口，但这基本上也未能实现，因为日本企业在国外的产量高于国内。

新兴市场疲弱的迹象加剧，也令人担忧对日本出口商品的需求可能进一步恶化。

日本经济在3月之前可能继续保持繁荣，消费者赶在消费税上调之前抓紧消费，许多分析师同意日本央行的看法，即消费税上调的影响是暂时性的。

不过，出口疲弱可能意味着反弹速度慢于部分分析师的预期。(完)

(编译 田建华/张若琪/李爽/李春喜 审校 张荻/侯向明/王洋) nL3S0LJ1GL (翻译 张荻； 审校)