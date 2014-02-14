日本股市：转而走跌，美股收高引发的涨势缺乏买盘跟进

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透东京2月14日 - 日股日经指数周五回吐早盘涨势，转而走跌，因美股上扬所引发的涨势未能吸引投资人买盘跟进。
交易商表示，盘势急转直下的背后，并无特殊的原因；但分析师表示，日经指数技术面前景转差，可能促使人气恶化。
日经指数 跌0.7%至14,435.07点，早盘曾上扬1%。
对技术分析师而言，日经指数75日均线明确跌破25日均线，形成死亡交叉，为主要的空头讯号，大盘即因而受到打压。
此外，日经指数现在有跌破200日均线的风险，可被视为中期前景恶化的讯号。
“周末前结清仓位的交投拖累大盘走势。外资持续出脱，没有投资人在这个水准追高，”日本券商一交易员表示。
东证股价指数 跌1%，至1,188.06点。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)