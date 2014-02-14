日本股市：转而走跌，美股收高引发的涨势缺乏买盘跟进

路透东京2月14日 - 日股日经指数周五回吐早盘涨势，转而走跌，因美股上扬所引发的涨势未能吸引投资人买盘跟进。

交易商表示，盘势急转直下的背后，并无特殊的原因；但分析师表示，日经指数技术面前景转差，可能促使人气恶化。

日经指数 跌0.7%至14,435.07点，早盘曾上扬1%。

对技术分析师而言，日经指数75日均线明确跌破25日均线，形成死亡交叉，为主要的空头讯号，大盘即因而受到打压。

此外，日经指数现在有跌破200日均线的风险，可被视为中期前景恶化的讯号。

“周末前结清仓位的交投拖累大盘走势。外资持续出脱，没有投资人在这个水准追高，”日本券商一交易员表示。