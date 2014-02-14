《汇市简讯》美元/日圆盘中低见101.77，受多头杀盘及日股跌势拖累

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
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* 日股日经指数早市尾盘及午市盘初下挫，拖累美元/日圆走低
* 目前为止盘中低位为101.77，日经指数目前下跌1.16%
* 资金流动仍偏淡，暴风雪袭击东京，导致许多投资提早离场及平仓
* 美元/日圆买单仍分布至隔夜低点101.70，下方有一些停止单
* 支撑位在一目均衡转换线位置101.72，云区底部101.54及100日均线101.37。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)