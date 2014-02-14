版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 11:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘中低见101.77，受多头杀盘及日股跌势拖累

0334GMT

* 日股日经指数早市尾盘及午市盘初下挫，拖累美元/日圆走低

* 目前为止盘中低位为101.77，日经指数目前下跌1.16%

* 资金流动仍偏淡，暴风雪袭击东京，导致许多投资提早离场及平仓

* 美元/日圆买单仍分布至隔夜低点101.70，下方有一些停止单

* 支撑位在一目均衡转换线位置101.72，云区底部101.54及100日均线101.37。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐