中国债市动态：现券持稳交投较活跃，农发行新债暖势提振金融债买气

路透上海2月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率持稳，交投较活跃。交易员指出，早间公布的1月居民消费价格指数(CPI)表现符合预期，而资金价格仍在下行，场内现券买气不坠，到早市尾段农发行新债招标结果出炉后，一级暖势激发二级金融债表现，收益率小降。

“国债比较稳定，早上一开始金融债买的多，但收益率动的不多，等农发(新债)结果招出来，二级又开始买，还是很火的。”上海一商业银行交易员称。

受益于持续宽松的资金面，中国农业发展银行周五上午招标发行的三期固息债需求火热，投标倍数均在3倍以上，定位均低于二级；在一二级市场良好的联动势头再现后，此前持观望态度的不少交易型机构亦开始加大配债力度。

上海一大型券商交易员也提到，机构对早间公布的宏观数据反应并不敏感，目前仍是资金推动的行情，且一级招标结果连续低于预期，激发二级多头情绪释放，“短期问题不大，后面主要还是看央行。”

受春节食品价格上涨影响，中国2014年1月CPI同比涨幅略超预期，但仍处于半年多来低位，预计今年物价涨幅保持温和，通胀且不足为虑。不过工业生产者出厂价格指数(PPI)同比连续第23个月为负，且环比下跌，与最新的采购经理人指数(PMI)等数据一道，预示一季度经济增长或不会太强劲。

本周中国央行公开市场一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

货币市场上，质押式回购主要品种加权利率 均下挫，其中隔夜品种最新报3.2611%，较上日跌逾30个bp，而七天最新报4.3987%，大跌逾60个bp。

二级剩余期限约2.69年的国开行固息债130244券，最新成交价对应收益率 为5.39%，上日尾盘报5.45%。