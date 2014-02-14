投行观点：巴克莱看好长实未来两季度预售表现，因楼盘条件符市场需求

路透香港2月14日 - 投行巴克莱资本周五发表报告称，从近期香港发展商销售楼盘的反应判断，物业单价额较低及大型屋苑楼盘，是获得市场强劲吸纳的关键因素，这将有利主要发展商--长江实业 于未来一两个季度的预售表现。

报告称，过去三个月推售的项目显示，当价格同样具竞争力，单位数量超过500个以上的大型屋苑项目的吸纳情况较很多单幢发展项目为佳。

巴克莱表示，按目前已获得和正在申请预售楼花同意书的26个项目，共10,157个单位，是可较快推出市场的。若以单个项目涉及500个单位作划分，在这26个项目中，有八个属于大型项目，其中长实占三个，涉及4,436个单位。

其次为信和置业 ，其有两个位于沙田白石角住宅楼盘。至于新鸿基地产 元朗楼盘“尔峦”，以及会德丰 与新世界发展 的九龙柯士甸站项目“The Austin”第二期亦属此类大型项目。

至于在10个平均面积在1,000平方尺以下的楼盘中，长实占了四个，中国海外 和房屋协会各有两个，新世界发展和新地分别有一个。

巴克莱表示，长实旗下的楼盘看来最符合银码小，规模大的条件。假设目前市场的喜好持续，在未来一、两个季度，长实楼盘在市场的吸纳情况应会是最好的。因此也是该行在香港地产发展股中获得“跑赢大市”评级的股份之一。

该行表示，对香港房地产市场审慎的看法不变，并相信发展商愈早出售楼盘愈好，因未来提供予买家的楼价折扣预期将会逐渐增加。

长实稍早表示，订下今年本地售楼销售目标为300亿港元，扭转去年13年来最差售楼业绩情况“重回正轨”；而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。