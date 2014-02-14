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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 17:57 BJT

俄罗斯央行：维持利率不变，警告若通胀率过高或紧缩政策

路透莫斯科2月14日 - 周五俄罗斯央行维持指标利率不变，一如预期，但是警告称若卢布走软引发通胀率偏离中期目标，可能会紧缩政策。

央行在声明中称，预计通胀率在年底降至5%的目标附近，同时指出“该预估不确定性的主要来源”是去年年底食物价格上涨与卢布贬值。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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