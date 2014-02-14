俄罗斯央行：维持利率不变，警告若通胀率过高或紧缩政策

《香港报摘》--信报4月20日
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
路透莫斯科2月14日 - 周五俄罗斯央行维持指标利率不变，一如预期，但是警告称若卢布走软引发通胀率偏离中期目标，可能会紧缩政策。
央行在声明中称，预计通胀率在年底降至5%的目标附近，同时指出“该预估不确定性的主要来源”是去年年底食物价格上涨与卢布贬值。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。