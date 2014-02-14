中国汇市：人民币早盘小幅反弹，因隔夜美元走软引导中间价开高

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
* 即期早盘小幅走高
* 隔夜美元走软引导中间价开高
* 中国1月CPI数据影响有限
* 早间客盘购汇稍多令升幅收窄
路透北京2月14日 - 人民币兑美元即期 周五小幅走高，暂时结束三天连跌势头。隔夜美国经济数据令市场失望，美元指数走低后中间价开高，即期窄幅波动空间亦向升值方向移动。
一股份行交易员表示，今天即期小幅走强主要与隔夜美元指数走低有关，上午公布的中国1月份CPI符合预期，影响并不明显。早盘企业似乎有些购汇需求，让升幅有所收窄，关注下午结汇盘是否增多。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0624元，上日收报6.0636元。今日人民币兑美元中间价 为6.107元，上日中间价为6.11元。
美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。
中国1月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍处在七个月来低位，工业生产者出厂价格指数(PPI)为连续第23个月负增长，大致符合分析师预期，且与近期其他数据一致，均显示经济偏弱。那让投资人没有理由预期中国央行会改变政策立场。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1103/37，上日尾盘为6.1105。
北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0390/20元，上一交易日尾盘报6.0383元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)