中国汇市：人民币早盘小幅反弹，因隔夜美元走软引导中间价开高

* 即期早盘小幅走高

* 隔夜美元走软引导中间价开高

* 中国1月CPI数据影响有限

* 早间客盘购汇稍多令升幅收窄

路透北京2月14日 - 人民币兑美元即期 周五小幅走高，暂时结束三天连跌势头。隔夜美国经济数据令市场失望，美元指数走低后中间价开高，即期窄幅波动空间亦向升值方向移动。

一股份行交易员表示，今天即期小幅走强主要与隔夜美元指数走低有关，上午公布的中国1月份CPI符合预期，影响并不明显。早盘企业似乎有些购汇需求，让升幅有所收窄，关注下午结汇盘是否增多。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0624元，上日收报6.0636元。今日人民币兑美元中间价 为6.107元，上日中间价为6.11元。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

中国1月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍处在七个月来低位，工业生产者出厂价格指数(PPI)为连续第23个月负增长，大致符合分析师预期，且与近期其他数据一致，均显示经济偏弱。那让投资人没有理由预期中国央行会改变政策立场。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1103/37，上日尾盘为6.1105。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0390/20元，上一交易日尾盘报6.0383元。