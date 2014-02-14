《热点透视》英国央行败给市场，这或许意味着该国资产交易将愈发振荡

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍

路透伦敦2月13日 - 英国央行几乎就要承认自己错了，而市场对了。交易员觉得沾沾自喜，但应该也会感到如履薄冰。英国金融资产的价格正变得愈来愈不稳。

周三时，英国央行总裁卡尼暗示一年多后可能必须将利率从纪录低位0.5%向上调升，而不是他原来坚持的2016年左右。此外，在英国央行如何解读经济消息方面，也从过度简化的只以失业率为衡量标准，调整成更为含糊的前瞻性指引。

升息时间的调整，卡尼只是顺应市场。短期英镑市场几个月来一直反应了在2015年升息。不再过度倚赖单一指标的决定是明智的，早在卡尼于去年8月首次宣布前瞻性指引时，许多发出批判的分析师就已经指出这点。

然这样的调整，让投资人顿失所依。他们无法再指望英国央行的温和立场会持续到最后一刻。投资人对卡尼的转变做出反应，认为升息脚步将会加快。英镑贸易加权指数创下2011年以来最大百分比升幅，五年期英债收益率的升幅也是数月来最大。

市场未来还会有更多的震荡。市场将观察货币决策者所关注的事。当英国央行聚焦于失业率和通胀时，交易员和投资者只会锁定两个月度统计数据：失业率和英国央行偏爱的通胀率。如今他们必须专研所有的数据，才能研判经济情况。如果卡尼对事情的后续发展更加含混不清，那么每位决策者的声明都可能会撼动市场。