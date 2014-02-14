欧洲个股：大众汽车美国厂员工就是否让UAW取得代表权进行表决

路透2月13日 - 大众汽车 美国田纳西州Chattanooga厂劳工本周正就是否让美国汽车工人联盟(UAW)取得代表权进行投票，田纳西州共和党参议员Bob Corker周四拉高音量反对UAW取得代表权，试图影响大众汽车劳工的投票意向。

Corker周四向路透表示，他非常确定的是，若UAW的代表权遭到否决，则大众汽车将在“未来数周”宣布新的投资计划。

Corker最新的评论似乎与大众汽车Chattanooga厂执行长Frank Fischer的谈话有所出入，Fischer称这次投票与该公司即将就在当地或在墨西哥兴建新的跨界车种生产线的决定“没有关系”。Chattanooga厂成立至今已有三年。

大众汽车德国总部拒绝进一步置评，要求记者参考Fischer的评论。

支持UAW的劳工及UAW的领导阶层曾经表示，无论投票结果为何，Chattanooga厂都将生产新产品，因为对于大众汽车而言，一座设计用来生产至少两种车型的工厂仅生产单一车种并不具成本效益。

这些具有冲突性的声明进一步拉高了三日投票结果的不确定性，而投票结果隐含的意义远远超过Chattanooga厂本身受到的影响。表决将在当地时间周五傍晚结束，若结果倾向支持UAW，则将让这个1979年以来已经流失75%会员的工会组织擦亮招牌。

工会及反工会势力本周花了很多时间在报纸、网站及大型看板上推销其观点。

本来是工会与反工会势力间五五波的较量，但Corker周三拉高了对决的热度，他说已经获得“保证”，若该厂劳工拒绝UAW取得代表权，则公司将会让该厂生产一新产品作为报偿。

Corker周四发表第二份声明，称他的消息比Fischer还灵通。

UAW争取代表大众汽车1,550名时薪工人权限的行动面临田纳西州政界及全国性保守团体的强大阻力。Corker一直反对UAW，他称UAW损及田纳西州经济及就业成长，但UAW对此加以驳斥。