国际油市：布兰特原油在109美元下方持稳，受利比亚等国供应下降支撑

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，令人对该国增长产生怀疑，支撑了今年全球石油需求增长的预期。
国际能源署(IEA)周四数据显示，2013年第四季发达国家石油日库存下降150万桶，创下1999年以来最大季度跌幅。
石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。
美国原油仍守在每桶100美元上方，有望连续第五周周线上涨，创逾一年以来最长连涨走势，因此前库欣原油库存持续减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。