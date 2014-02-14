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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 12:43 BJT

国际油市：布兰特原油在109美元下方持稳，受利比亚等国供应下降支撑

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，令人对该国增长产生怀疑，支撑了今年全球石油需求增长的预期。

国际能源署(IEA)周四数据显示，2013年第四季发达国家石油日库存下降150万桶，创下1999年以来最大季度跌幅。

石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。

美国原油仍守在每桶100美元上方，有望连续第五周周线上涨，创逾一年以来最长连涨走势，因此前库欣原油库存持续减少。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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