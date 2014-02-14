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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 17:58 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*江西高速公路  100       5      9   2/17簿记建档    浦发银行  大公AAA    2/18     2/19
投资集团                                                      中债资信AA+
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*东方证券      50      25        3    2/19招标      交通银行     AA+     2/20    2/21
                                                    邮储银行等                                  
    
=======================================================================================
*东北证券      29      12        3    2/19招标      兴业银行     AA+     2/20    2/21
                                         中信银行                                    
  
=======================================================================================
*南山集团公司 20       10       12   2/19簿记建档   建设银行     AA      2/20    2/21
                                                    国开行
=======================================================================================
*浙江恒逸集团 20       10       12   2/19簿记建档   中国银行     AA      2/21    2/24
                                                    农业银行
=======================================================================================
*江苏方洋集团 20        5       12   2/19簿记建档   建设银行     AA      2/20    2/21
=======================================================================================
*华联股份      6        6       12   2/19簿记建档   北京银行     AA-     2/20    2/21
                                         
=======================================================================================
*江苏建筑工程   4.7     2.2     12   2/19簿记建档   交通银行     AA-     2/20    2/21
集团公司
=======================================================================================
*中国北车      30      30       12   2/21簿记建档   工商银行    AAA      2/24    2/25
                                         浙商银行  
=======================================================================================
*安徽皖北      20      10       12   2/21簿记建档   民生银行     AA      2/24    2/25
煤电集团
=======================================================================================
国泰君安证券  120      35        3    2/17招标      建设银行    AAA      2/18    2/19
                                                    交通银行等                                  
    
=======================================================================================
方正证券       52      18        3    2/17招标      建设银行     AA+     2/18    2/19
                                         交通银行等                                  
    
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武汉国资经营   18       5       12   2/17簿记建档   中信银行     AA+     2/19    2/20
=======================================================================================         
                            
梅花集团       20      10       12   2/17簿记建档   兴业银行     AA      2/18    2/19
                                         招商银行
=======================================================================================
东营方圆       13       6       12   2/17簿记建档   中国银行     AA-     2/19    2/20
有色金属
=======================================================================================
海通证券      149      30        3    2/18招标      农业银行    AAA      2/19    2/20
                                 中国银行等                                  
    
=======================================================================================
申银万国证券   72      20        3    2/18招标      农业银行    AAA      2/19    2/20
                                                    工商银行等                                  
    
=======================================================================================
中投证券       19       9.5      3    2/18招标      建设银行    AAA      2/19    2/20
=======================================================================================
昆明钢铁控股   40      10       12   2/18簿记建档   中国银行     AA+     2/20    2/21
                                                    浦发银行
=======================================================================================
湖南黄金集团    7       3        6   2/18簿记建档   浦发银行     AA      2/20    2/21
=======================================================================================
江苏国泰        6       3       12   2/18簿记建档   中信银行     AA      2/20    2/21
国际集团                                              
=======================================================================================
陕西煤业       30      30       12   2/20簿记建档   交通银行    AAA      2/21    2/24
化工集团                                            华夏银行  
=======================================================================================
南京化学       13       4       12   2/20簿记建档   浦发银行     AA      2/24    2/25  
工业园                                              中国银行      
=======================================================================================
五洋建设集团    5       3       12   2/20簿记建档   农业银行     AA-     2/24    2/25           
                                   
=======================================================================================         
                                                                   
浙江大东南      8       4       12    推迟发行      工商银行     AA-      --      --
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*中国北车     40        20     3    2/24簿记建档    国开行     AAA       2/25     2/26
                                         中信银行
=======================================================================================  
北京控股集团 120        20     5    2/17簿记建档    中金公司   AAA       2/19     2/20
                                                    北京银行
=======================================================================================  
海亮集团公司  20        10     3    2/17簿记建档    民生银行    AA       2/18     2/19

=======================================================================================  
内蒙古北方    10         0.3   3    2/17簿记建档    招商银行    AA       2/18     2/19
重工业集团
=======================================================================================
江西高速公路  30        15    3/7   2/18簿记建档    国开行     AAA       2/19     2/20
投资集团                       （两品种间可双向回拨） 
=======================================================================================  
新疆新鑫矿业  20         5     3    2/18簿记建档    交通银行    AA       2/19     2/20
                                         
=======================================================================================  
株洲国资投资  20         5     3    2/18簿记建档    光大银行    AA       2/19     2/20
控股集团
=======================================================================================
河南日报       6         3     5    2/18簿记建档    浦发银行    AA       2/20     2/21
报业集团
=======================================================================================   
浙江能源集团  30        30     5    2/19簿记建档    交通银行   AAA       2/20     2/21
                                                    兴业银行
=======================================================================================  
山东金茂纺织  10        10     5    2/19簿记建档    浦发银行    AA       2/21     2/24
化工集团
=======================================================================================  
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行    AA-       --       --
=======================================================================================         
                                
               
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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