中国新债：浦发银行下周五将发行50.657亿元信贷ABS

路透上海2月14日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周五公告称，将于下周五(21日)发行合计50.657亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，分为优先A-1级、A-2级、优先B级和次级资产支持证券。

刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A-1档发行规模为23.55亿元，优先A-2档发行规模20.26亿元，优先B档2.88亿元，次级3.967亿元。

该期资产支持证券中优先级为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。

其中，优先级除发起机构持有部分外，基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A-1档招标利差区间为2.4%-2.8%，优先A-2档招标利差区间2.5%-2.9%，优先B档招标利差区间3.1%-3.5%；次级档则采用数量招标方式发行。

该期ABS采用双评级制，联合资信和中债资信对其优先A-1档、优先A-2档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级资产支持证券则未予评级；由上海国际信托担任发行人和受托人，国泰君安证券为主承销商。

该ABS具体招标时间为2月21日上午10:00-11:00，缴款日和分销日均为2月24日，起息日和信托设立日则为2月25日。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)