中国新债：浦发银行下周五将发行50.657亿元信贷ABS

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
路透上海2月14日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周五公告称，将于下周五(21日)发行合计50.657亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，分为优先A-1级、A-2级、优先B级和次级资产支持证券。
刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A-1档发行规模为23.55亿元，优先A-2档发行规模20.26亿元，优先B档2.88亿元，次级3.967亿元。
该期资产支持证券中优先级为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。
其中，优先级除发起机构持有部分外，基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A-1档招标利差区间为2.4%-2.8%，优先A-2档招标利差区间2.5%-2.9%，优先B档招标利差区间3.1%-3.5%；次级档则采用数量招标方式发行。
该期ABS采用双评级制，联合资信和中债资信对其优先A-1档、优先A-2档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级资产支持证券则未予评级；由上海国际信托担任发行人和受托人，国泰君安证券为主承销商。
该ABS具体招标时间为2月21日上午10:00-11:00，缴款日和分销日均为2月24日，起息日和信托设立日则为2月25日。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)