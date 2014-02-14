《路透晚报》--2月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--焦点：中国1月通胀数据温和开局，PPI连降两年凸显经济有忧

中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。

中国月度CPI、PPI、食品价格图表 link.reuters.com/sug86v

--中国人事：李克平获任中投公司副董事长兼总经理

中国主权财富基金--中国投资有限公司 周五宣布，国务院2014年2月14日决定任命李克平任中投公司副董事长兼总经理。高西庆不再担任中投公司副董事长兼总经理职务。

--中国金融：德意志银行马骏将任中国人民银行研究局首席经济学家--报载

第一财经日报周五报导，德意志银行大中华区首席经济学家马骏，将出任中国人民银行研究局首席经济学家。与内部提拔干部不同，马骏将成为中国央行近年来为数不多的外聘人才之一。

--美中贸易：美国ITC将裁决中国及台湾太阳能产品进口课税争议

美国贸易官员可能把中国太阳能产品的进口税征收范围，扩及使用台湾生产部件的光伏面板，周五将有初步动作。此案对快速增长的美国太阳能市场有可能产生重大影响。

--中国金融：东方资产静候改制方案落地，拟最早2015年底上市--报载

在中国信达 去年底赴港上市并受热捧之后，中国其他资产管理公司上市规划也浮出水面。据上海证券报周五报导，中国东方资产管理公司近日明确提出，如果公司改制方案在今年上半年获批，将争取2015年年底或稍晚一点时间实现集团整体上市。

--台湾金融：金管会将全面金检发卡行，并望6月底立法通过保险法修订案

台湾金管会主委曾铭宗周四宣布两项新金融措施，包括要求金控或银行大型保险公司必须设立副总经理等级的专责法令遵循主管，以及全面金融检查发卡行落实公平定价。

【固定收益】

--新债招标：中国农发行三期债需求火热，资金宽松中短期品种仍受青睐

受益于持续宽松的资金面，中国农业发展银行周五上午招标发行的三期固息债需求火热，投标倍数均在3倍以上，定位均低于二级；在一二级市场良好的联动势头再现后，此前持观望态度的不少交易型机构亦开始加大配债力度。

--信用市场观察：风险偏好降低料将分化债市表现

中国债券市场在春节期间宽松流动性支撑下，本周维持了总体暖势，且收益率曲线继续陡峭化，不过节后现金回流接近尾声，资金巨量回笼下央行公开市场仍然零操作，亦给后期流动性及债市增添了不确定性。不过对于利率债的重要利好来自于今年市场风险偏好的变化。

--中国货币市场：供给充裕七天回购利率加速下行，下周有望稳中再降

中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行约60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾30bp，二者点差较上日有所缩窄。交易员认为，若央行公开市场没有新的回笼手段出台，就目前情况看，下周缴税及准备金例行调整等因素，料不致太多压制资金面，主要回购利率有望继续稳中有降。

--中国债市：现券持稳交投较活跃，农发行新债暖势提振金融债买气

中国银行间债市周五现券收益率持稳，交投较活跃。交易员指出，早间公布的1月居民消费价格指数(CPI)表现符合预期，而资金价格仍在下行，场内现券买气不坠，到早市尾段农发行新债招标结果出炉后，一级暖势激发二级金融债表现，收益率小降。

--中国票据市场：节后资金宽松带动转贴利率稳步下行，交投渐活跃

春节后充裕的资金供给，带动中国票据市场转贴利率稳步下行，本周后半段交投更趋于活跃。交易员认为，与信贷规模相比，近期流动性变化对票据价格影响更为主要，若下周资金面没有大的变化，转贴利率有望继续小幅回落。

【外汇】

--中国汇市：人民币收贬续创年内新低，大行购汇抵消客盘结汇压力

人民币兑美元即期 周五连续第四天收低，收盘及盘中均刷新年内低位，本周累计下跌了0.05%。虽然中间价高开令早盘一度走升，午间客盘结汇也再占上风，但大行购汇数次发力后，人民币仍以贬值告收。

--人民币衍生品：外汇掉期多数下跌，因本币流动性宽松且远期结汇较重

中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 多数期限近日下跌，因节后客盘远期结汇压力加重打压长端，且本币流动性相对宽松，令短端降至0（利率平价）附近。

--专栏：跨境支付系统的建设是人民币国际化的关键

人民币国际化拉开大幕四年多，在中国经济稳步发展的大背景下，人民币跨境贸易清算额快速增长，从而对人民币支付清算系统的建设，就提出了更高更快的要求。

【证券/期货】

--焦点：中诚信托事件引发监管升级，券商资管通道业务半开半闭

备受瞩目的中诚信托兑付事件虽有惊无险化解，但却给中国监管层敲响警钟。为防止信用风险事件在券商资管业爆发，中国证券业协会近日对涉及客户较多的通道型集合资管计划开始踩刹车。不过通道业务的合作双方对此反应淡然，一来是通道业务对券商的业绩贡献不高，而且新政并未完全封死通道业务；对银行而言，其通道业务合作对象选择范围较广。

--中国股市：沪综指收创一个半月新高，短暂调整后重拾升势

中国股市沪综指周五收升至一个半月新高。分析师指出，今日公布的宏观经济数据令市场对经济悲观预期有所缓解，且春节后流动性较为宽松，大盘在经历昨日短暂调整后，今日重拾升势。

--中国证券：光大证券乌龙指事件主角杨剑波起诉证监会，要求取消处罚

去年8月16日中国光大证券 601788.SS“乌龙指”事件的主角之一--光大证券前策略投资部总经理杨剑波周五表示，近日他已向北京市第一中级法院递交诉状起诉中国证监会，因其认为证监会此前认定的光大证券及其四位高管内幕交易等违规行为缺乏法律依据。

--中国证券：新股上市首日虽屡屡秒停，但尚未发现明显操纵--证监会

近阶段中国沪深两市上市的新股在上市首日屡屡出现“秒停”现象，不过中国证监会新闻发言人周五表示，目前上海和深圳证交所对新股上市初期的异常交易行为，一直进行持续的密切监控，并未发现明显的操纵行为。

--中港个股：中信银行公告称不存在与阿里巴巴的股权合作

中国股份制商业银行--中信银行 称，该行不存在与阿里巴巴 的股权合作。在未来至少三个月内，中国中信股份有限公司和中信集团，也不会筹划对该行的重大事项。

--香港个股：光汇石油洽购美国油企Anadarko和Newfield的中国业务--消息

对路透表示，香港上市石油贸易商兼船运公司--光汇石油 欲收购美国油企Anadarko Petroleum APC.N 和Newfield Exploration 的中国业务，已与这两家公司展开磋商。

--大宗商品综述：电煤长协谈判艰难收官，煤价更难摆脱下行通道

中国2014年电煤长协价格终于在2月基本敲定。作为风向标的神华集团与电企确定一季度5,500大卡动力煤价格为568.8元人民币/吨，低于煤企590元的最初价格，而更接近于电企意向。这也预示着，低迷的煤价短期估计仍难摆脱下跌通道。

--钢铁产业：欧洲钢铁组织将起诉中国大陆、台湾和俄罗斯的企业倾销

欧洲钢铁行业组织Eurofer计划今年向欧盟执委会投诉，产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板、及俄罗斯生产的电工钢板涉嫌倾销。如果欧盟执委会受理该案，将使近年来欧盟与中国和俄罗斯的一系列贸易争端又掀波澜。

--券商观点：中国A股公司今年盈利增速可能略有下行-中信证券

中国中信证券 周五发布报告认为，A股上市公司2013年业绩预警与快报显示A股盈利增速平稳，中小板、创业板业绩或将个位数增长，但2014年A股盈利增速下行确定性较高，建议关注业绩增长稳定的行业。

--中国农业：2013/14大豆产量预计下降8%至1,200万吨--粮油信息中心