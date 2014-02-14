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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 13:28 BJT

澳洲股市：收升至近六周高位，并创2011年12月以来最大单周涨幅

路透悉尼2月14日 - 澳洲股市周五上涨0.9%至近六周高位，受惠于权重股力拓 公布强劲获利，且美股六个交易日来第五日上涨。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨48.2点至5,356.3点，本周上涨3.7%，中止连五周跌势，且创下2011年12月以来最大单周升幅。(完)
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