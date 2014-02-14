美国个股：油气企业Murphy考虑出售价值高达30亿美元亚洲资产--消息

路透香港2月14日 - 知情人士向路透指出，如同其他正在缩减亚洲业务的美国能源企业一样，美国油气企业Murphy Oil Corp 正在考虑出售部分亚洲油气资产，售价可能高达30亿美元。

在此之前，Newfield Exploration Co 及Hess Corp 出售东南亚业务，部分是为了改善股价表现落后问题。

知情人士向路透表示，刺激Murphy出售亚洲资产的诱因，一部分是因为Newfield及Hess去年标售时吸引的强劲需求。

但他们表示，出售案仍处于初期阶段，Murphy也有可能最后决定不卖。

Murphy市值107亿美元，知情人士表示，Murphy正在与一家美国顾问公司合作，已经接洽一些有希望的亚洲能源公司及中东的主权财富基金。

一名知情人士称，正在讨论的交易架构之一是只出售马来西亚资产的30%。

尚无法取得Murphy公司发言人回覆评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)