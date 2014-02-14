美国个股：油气企业Murphy考虑出售价值高达30亿美元亚洲资产--消息

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透香港2月14日 - 知情人士向路透指出，如同其他正在缩减亚洲业务的美国能源企业一样，美国油气企业Murphy Oil Corp 正在考虑出售部分亚洲油气资产，售价可能高达30亿美元。
在此之前，Newfield Exploration Co 及Hess Corp 出售东南亚业务，部分是为了改善股价表现落后问题。
知情人士向路透表示，刺激Murphy出售亚洲资产的诱因，一部分是因为Newfield及Hess去年标售时吸引的强劲需求。
但他们表示，出售案仍处于初期阶段，Murphy也有可能最后决定不卖。
Murphy市值107亿美元，知情人士表示，Murphy正在与一家美国顾问公司合作，已经接洽一些有希望的亚洲能源公司及中东的主权财富基金。
一名知情人士称，正在讨论的交易架构之一是只出售马来西亚资产的30%。
尚无法取得Murphy公司发言人回覆评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。