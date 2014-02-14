敬告客户：路透全球财经新闻一周荟萃--PDF版本****

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
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在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。