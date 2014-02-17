台湾货币市场：2月17日及本提存期资金预期变化一览表

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,192.7亿台币。
--公债还本付息12.75亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行364天期存单，金额1,200亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆2,855.05亿台币：(单位：亿台币)
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--公债还本付息79.9330075亿台币
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12