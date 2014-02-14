《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月10日-2月14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周除周一升值外，连续四天收贬，全周累计贬值0.05 %。随着节后复工，客盘结汇逐步复苏，人民币重新面临升值压力，但大行购汇时有出现， 令升值屡次受阻。短期内市场情绪谨慎，跟随中间价保持窄幅波动的可能性较大。 公开市场操作: * 随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场当周一如预期再现空窗操作，由节前的 大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中 偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。市场人士表示，节后资金面呈现宽松 ，不过居高不下的资金利率仍令市场预期难脱谨慎。由于维持金融市场稳定仍是首要目标， 预计短期内央行暂不大可能重启正回购操作，以免引发市场恐慌。 债市: * 银行间市场现券收益率当周下跌，信用债表现更好。虽然央行公开市场回笼量创出近 一年新高，然不改资金供给充裕，机构近期亦有加大债券配置力度，推动一二级市场走暖。 但央行态度及其影响的流动性走势仍会是短期市场的决定性因素，扰动仍在，机构倾向于谨 慎做多。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率受充裕资金供给带动稳步下行，交投也趋于活跃。与信贷 规模相比，近期流动性变化对票据价格影响更为主要，若未来资金面没有大的变化，转贴利 率有望继续小幅回落。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨3.5%。节后市场资金面较为宽松，IPO暂停以及 两会前的政策利好预期，市场表现较为强劲，在成长股和大盘股轮番表现的带动下，沪综指 周五创下一个半月来的收盘新高，收在2,115.848点。 期市: * 上海期铜当周小幅震荡。因担忧中国需求不振，铜价本周初明显回落，不过在美联储 新任主席发表对美国经济看法以及中国1月贸易数据超预期后，铜价有所反弹，中国沪铜主 力1404合约 周五收报每吨50,670元，全周累计下跌0.7%。 * 上海期金当周涨幅明显，美国经济数据受年初严寒天气影响表现疲弱，引发了对经济 成长的疑虑，黄金避险魅力再显。上海期金主力1406合约 周五收报每克256.85元 ，全周累计上涨3.28%。(完) (整理 边竞/林琦/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽)